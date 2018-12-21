Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от проигрыша в "Ванкувере"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами. Самый крупный счет был зафиксирован в Ванкувере, где местный клуб "Кэнакс" со счетом 5:1 обыграл "Сент-Луис Блюз".

Единственную шайбу в составе "Блюз" забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Этот гол стал для Владимира 11 в регулярном чемпионате. Всего на счету Тарасенко 22 очка по системе гол плюс пас – 11+11.

"Вегас Голден Найтс" на своей площадке был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" 4:2. "Виннипег Джетс" в гостях победил "Сан-Хосе Шаркс" 5:3.