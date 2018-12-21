"Т-34" прогревает двигатель: фильм готов к выходу на широкий экран

В Москве прошел предпремьерный показ военного фильма "Т-34". Режиссер Алексей Сидоров снял историю о курсанте Ивушкине, который в немецком плену собирает экипаж и совершает побег на советском танке, а затем сражается с немецкими асами.

"Т-34" — тот самый фильм, с которым новый шаг вперед делает не только российское, но и все мировое кино. Пожалуй, первая в истории картина на которой ты оказываешься в настоящем танке той войны. Ты ощутишь, что это такое, что еще важнее — приблизишься к разгадке главной тайны выживания, а быть может и самой победы в войне.

В этой дуэли ты — то мишень, то охотник, то снова мишень. Это противостояние немецкого аса Ягера и советского самородка лейтенанта Ивушкина. Но броня и огневая мощь, скорость и маневренность, рефлексы и чутье в лучшем случае уравнивают шансы в бою. Что за сила тогда способна переломить схватку?

- Что ты понял про природу и причины Победы, поработав на этой картине?

"У русского человека есть такое невероятное свойство, когда он попадает в такую ситуацию, он себя не жалеет — у него есть священный долг", — отвечает на вопрос исполнитель роли Ивушкина в "Т-34" Александр Петров.

Фильм-приключение о правде на войне. Твоя Родина, твои товарищи, твоя любовь дарят силу, способную сокрушать любую броню. Но дарят лишь тому... чья правда.

"Это живая, животрепещущая, кровоточащая реальная история о танкистах, которые бежали из плена в 1944 году. Мы все с очень большим вниманием подошли к этому. Это фильм-посвящение подвигу тех людей", — признается режиссер картины Алексей Сидоров.

От подступов к Москве до концлагеря у подножия Богемских гор на пороге Рейха приговоренные к истреблению герои обретают надежду.

"Это действительно непривычные обстоятельства для возлюбленных, когда ты не то, что не можешь заговорить, ты не можешь поднять взгляд на человека, посмотреть ему в глаза, потому что это страшно. Но чувства все равно перевешивают", — подчеркивает исполнительница роли Ани в "Т-34" Ирина Старшенбаум.

Это кино надо видеть, чтобы знать. Главный секрет фильма в том, что актеры стали экипажем реальной боевой машины.

"Было бы в сто раз сложнее, если бы я чего-то там играл, что мне сложно — передача не воткнулась. А она реально не втыкается. Это все трясется. Условия были приближены к боевым. Это нам очень помогало", — выдает секрет актерской игры исполнитель роли Василёнка Виктор Добронравов.

Так, по машинам и в кино! "Т-34" уже прогревает двигатель.