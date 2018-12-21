Охота на российское: Германия заявила претензии на "военные трофеи"

Германия хочет вернуть раритеты, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. В ответ Москва напомнила о законе 1998 года. Согласно документу, перемещенные ценности теперь считаются культурным наследием России и не подлежат передаче другим странам. Однако в Берлине эти раритеты почему-то называют "военными трофеями".

Зал в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина посвящен золоту Трои. Коллекция попала в музей в 1946 году. Ее вывезли из Берлина и стали выставлять только 22 года назад. Тогда впервые Германия и стала заявлять претензии. Сейчас музейщики очень волнуются. Ведь за это время удалось достичь мудрого спокойного диалога и работы с немецкими коллегами, что это было непросто. Вещи совместно изучают, публикуют, реставрируют.

"Сейчас мы работает над выставкой "Железный век. Европа без границ". Проблем нет. Последние претензии — это не музейщики, а политики", — подчеркивает хранитель Троянской коллекции в ГМИИ имени А.С. Пушкина Владимир Толстиков.

Нынче это не единственный проект музея совместно с немецкими коллегами, Например, в ближайшее время предстоит привести в порядок 57 предметов. А вот недавно отреставрированный шедевр из перемещенных — скульптура Донателло.

"С немецкими коллегами мы плодотворно работаем с середины 2000 годов", — подтверждает заведующий отделением реставрации и консервации ГМИИ Игорь Бородин.

Эти претензии то затихают, то разгораются. В 2013 года в рамках Петербургского экономического форума президент Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель посетили в Эрмитаже экспозицию "Эпоха бронзы. Европа без границ". Канцлер тогда дала понять, что Берлин претендует на эти вещи. Путин ответил на эти намеки.

"Какая разница, где смотреть перемещенные ценности в Петербурге или Турции?" – поинтересовался президент России.

Разговоры о желательном возвращении Германии российской стороной раритетов, которые у нас в стране называют перемещенными ценностями, начались около четверти века назад.

Россия соблюдала все международные законы и правила в этой сфере. Например, в 2001 году было принято решение относительно витражей Мариенкирхе, которые с 1945 находились и в Эрмитаже. Витражи вернули Германии — это было имущество церкви. Когда речь идет о вещах из государственных музеев, то ситуация абсолютно иная. Но вот сейчас назревает новая скандальная ситуация.

"Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери", — заявило Бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в Германии.

Директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что тут дело не в законах. Нынче изменился исторический контекст, музейные сообщества содрогаются.

У Германии просят вернуть раритеты Турция и Египет, президент Франции Эммануэль Макрон в конце ноября 2018 года обещал вернуть ценности Бенину. Однако сравнивать ситуации невозможно — Англия, Франция, Германия буквально грабили Африку и некоторые страны Азии. Россия же серьезным образом была ограблена Германией во Второй мировой. У фашистов были бригады искусствоведов, которые определяли, что вывозить — от псковских икон и до фотографий из дворцовых интерьеров.

"Сейчас в мировом юридическом пространстве обсуждается вопрос культурного геноцида. У России — компенсаторная реституция культурного геноцида, учиненный немцами. Это другой контекст", — уверен директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Если эти вопросы будут подниматься и дальше, то музеи будут изо всех сил стараться не давать свои шедевры на временные выставки в другие страны. Все хорошо помнят скандал, когда Британский музей предоставил Эрмитажа на выставку скульптуру из мастерской Фидия. И тут же Греция заявила на нее свои претензии.