В Подмосковье восстановлено движение по Рижскому направлению

Восстановлено движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. Движение поездов и электричек идет в штатном режиме, сообщил Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

❗️ Движение на Рижском направлении осуществляется в штатном режиме. — ЦППК (@centralppk) 21 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось о задержках в движении поездов на Рижском направлении по техническим причинам. Ранее Twitter ЦППК принес извинения пассажирам за доставленные 21 декабря неудобства.