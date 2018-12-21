Основателю Hermitage Capital предъявлено новое обвинение

Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру суд заочно предъявил обвинение в организации преступного сообщества, передает ТАСС.

По информации Тверского суда Москвы, ходатайство о его заочном аресте будет рассмотрено в 11:00 21 декабря.

Как сообщалось ранее, 19 ноября представители Генпрокуратуры РФ информировали, что следствие возбудило в отношении него уголовное дело по факту создания преступного сообщества. Тогда стало известно, что Браудера объявят в международный розыск, а его имущество арестуют для последующей конфискации.