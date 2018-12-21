"Барселона" арендовала оборонца сборной Колумбии Мурильо

Лидеры чемпионата Испании по футболу из каталонской "Барселоны" решили усилить свою оборонительную линию защитником сборной Колумбии и клуба "Валенсия" Джейсоном Мурильо. "Сине-гранатовые" арендовали оборонца до конца нынешнего сезона с правом дальнейшего выкупа.

Интересно, что один из лидеров линии защиты колумбийской национальной команды не получал в стане "летучих мышей" из Валенсии достаточного игрового времени, так что предложение из столицы Каталонии стало весьма своевременным и для игрока, и для его нынешних хозяев. Мало того, "Валенсия" в случае выкупа трансфера Мурильо может получить будущим летом 25 млн евро.