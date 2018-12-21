Сломавшийся поезд закрыл две станции петербургской подземки

Из-за неисправности состава были закрыты две станции метро в Петербурге. Это станции "Бухарестская" и "Международная" на 5-й линии. Они были закрыты 21 декабря с 9 часов 27 минут. Движение осуществлялось только от станции "Комендантский проспект" до "Волковской".

Через 20 минут неисправный состав был доставлен в депо. Движение возобновилось в обычном режиме, сообщает РИА Новости.