Новости Происшествия

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21 декабря 201810:40

Сломавшийся поезд закрыл две станции петербургской подземки

Из-за неисправности состава были закрыты две станции метро в Петербурге. Это станции "Бухарестская" и "Международная" на 5-й линии. Они были закрыты 21 декабря с 9 часов 27 минут. Движение осуществлялось только от станции "Комендантский проспект" до "Волковской".

Через 20 минут неисправный состав был доставлен в депо. Движение возобновилось в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

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