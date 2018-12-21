Карлсен лидирует в рейтинге ФИДЕ. Крамник лучший из наших

Международная федерация шахмат подводит итоги уходящего года, в котором в очередной раз было разыграно звание чемпиона мира. Лучший шахматист планеты норвежец Магнус Карлсен подтвердил титул и лидирует в рейтинге ФИДЕ. Экс-чемпион мира Владимир Крамник – лучший из россиян.

У Карлсена на счету 2835 условных баллов и он на 3 оска опережает американца Фабиано Каруану, которого обыграл в матче на первенство мира. Третий в классификации – азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2817 балла).

В шестерку сильнейших по коэффициенту Эло входят китаец Дин Лижень (2813), голландец Аниш Гири (2783) и француз Максим Вашье-Лаграв (2781). Крамник – седьмой с показателем 2777 очка. Кроме него в Топ-30 лучших гроссмейстеров мира входят россияне Александр Грищук (2771 балла и 9-е место), Ян Непомнящий (2763 и 13-е), Сергей Карякин (2753 и 15-е), Петр Свидлер (2737 и 19-е), Дмитрий Яковенко (2735 и 22-е) и Никита Витюгов (2719 и 30-е).