Роскомнадзор начал проверку телеканала BBC World News и связанных с ним интернет-ресурсов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, передает телеканал "Россия 24".

Редакцию обвинили в пристрастности при освящении дела Скрипалей, и теперь грозят штрафом или даже отзывом лицензии. В ответ Роскомнадзор решил проверить материалы BBC на соответствие российскому законодательству.