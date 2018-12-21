Подопечная социального центра в Бурятии вышла покурить и замерзла насмерть

В центре социального обслуживания в Улан-Удэ замерзла подопечная. Трагедия произошла в ночь на 6 декабря.

Пожилая женщина через вышла на улицу покурить, при этом она не воспользовалась главным входом, который ведет в место для курения, а вышла через пожарную лестницу – двери там не запираются в соответствии с требованиями пожарной безопасности. По каким причинам она не смогла вернуться тем же путем, не уточняется.

Позже выяснилось, что охранники, которые дежурили в ту ночь, не осуществляли обход здания и не мониторили камеры видеонаблюдения. Их уже уволили.

Полиция в настоящее время проводит проверку по факту происшествия, передает ТАСС.