Сутенерша попыталась продать в Москве девственность 15-летней школьницы

В 650 тысяч рублей оценила девственность 15-летней школьницы 22-летняя сутенерша из Санкт-Петербурга, за процент от сделки подыскавшая ей состоятельного клиента. В роли последнего выступил сотрудник полиции, так что сразу после передачи денег подозреваемую задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Торговку несовершеннолетними сняли на видео.

"Помочь девочке надо было — найти мужчину обеспеченного, чтобы она хорошо жила. Мужчина должен был ей материально помогать", — поведала 22-летняя сутенерша.

По ее словам, о том, что девочка несовершеннолетняя, "ей сказали", хотя, по данным следователей, она с компаньонами сама нашла через соцсети школьницу и уговорила ее продать девственность.

Встреча с потенциальным клиентом, как уточняет СКР, состоялась 20 ноября в частной гостинице на улице 9-й Роты. Следователи уверены, что полученные 650 тысяч рублей девушка не планировала передавать школьнице — на этот же вечер у нее был куплен билет обратно в Петербург.

На записи с нательной камеры слышно, как сутенерша обсуждает с оперативником под прикрытием, как долго девочка сможет пробыть в номере. "Слушай, у нее родители строгие", — признается подозреваемая в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы, суда она будет дожидаться в СИЗО.