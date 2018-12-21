Новым заместителем генпрокурора России стал Ткачев

В пятницу в Совете Федерации в ходе заседания Игорь Ткачев назначен на должность заместителя генерального прокурора РФ. Его кандидатура единогласно одобрена сенаторами, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин представил кандидатуру государственного советника юстиции 2-го класса Ткачева на рассмотрение верхней палаты парламента.