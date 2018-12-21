Поезд протаранил автобус на переезде: трое погибших, 20 пострадавших

На железнодорожном переезде в Сербии погибли трое пассажиров автобуса, 20 человек пострадали. Рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути на юге страны на переезде Доне-Меджурово у города Ниш.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиция, сообщает ТАСС.