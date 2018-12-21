В Удмуртии погибли трое мужчин, выпив жидкость для розжига

В Удмуртии трое мужчин погибли, выпив жидкость для розжига угля, которую они употребили из-за содержащегося в ней метилового спирта, передает РИА Новости.

По информации следственного управления республики, жители Селтинского района в возрасте 47, 54 и 59 лет отравились жидкостью для розжига угля, содержащей в своем составе токсичные вещества. Спустя непродолжительное время все трое скончались.

Отмечается, что один из них смог добраться до больницы, однако спасти его медикам не удалось. Двое других скончались по месту своего жительства.