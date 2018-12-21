Трагедия на Сямозере: прокуроры требуют реальные сроки для обвиняемых

Обвинение требует реальных сроков для шести обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии летом 2016 года, передает РИА Новости.

Елену Решетову, директора ООО "Парк-отель "Сямозеро", прокуроры требуют посадить на 9,5 лет, Вадима Виноградова, координатора лагеря, — на 8 лет. Инструктору Павлу Ильину обвинение просит назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, инструктору Валерию Круподерщикову – 4 года.

Для врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и для бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко обвинение просит по 6 лет колонии-поселения.

В июне 2016 года 47 детей и четверо взрослых отправились на каноэ и рафте на прогулку по Сямозеру. На озере начался шторм, каноэ вынесло на открытую воду – они опрокинулись. Рафт прибило к одному из островов. Тогда погибли 14 человек, лагерь закрыли.