Два автобуса с пассажирами вызволили из снежной ловушки под Воркутой

В Коми, примерно в 20 километрах от Воркуты, застряли два автобуса с горняками — путь им преградила снежная буря. Восемьдесят человек провели более пяти часов на 10-градусном морозе посреди тундры, пока к ним не пробилась спецтехника и спасатели.

Автобусы встали около восьми часов вечера 20 декабря в районе поселка Заполярный.

"У нас нет ни воды, ни еды. Мы боимся, что не дотянем до утра! А ведь люди пытались с работы ехать. Обещают усиление ветра", — рассказал изданию "ПроГород" по телефону один из шахтеров.

На сделанных им кадрах видна лишь беспросветная мгла да тусклый свет застрявших транспортных средств.

Пока спасатели планировали, как добраться до места, дорогу в прямом смысле слова пробила снегоуборочная техника, дав водителям возможность доехать до поселка Заполярный. Через некоторое время прибыли и сотрудники МЧС — на записи видно, что двигались они практически вслепую.

В Воркуте уже не первый день наблюдается настоящий "снежный апокалипсис" — порывы ветра достигают 22 метров в секунду, а снег завалил улицы и дороги. Для школьников и студентов отменили все занятия.