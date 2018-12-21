Под Киевом перевернулся автобус: восемь пассажиров пострадали

Маршрутный автобус Mercedes-Benz перевернулся под Киевом. Водитель автобуса не справился с управлением у села Плюты на трассе Киев-Обухов из-за гололеда. Восемь человек пострадали. Они госпитализированы.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек, сообщает РИА Новости.