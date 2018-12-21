На женском турнире в Санкт-Петербурге сыграют Квитова и Шарапова

Турнир Женской теннисной ассоциации St.Petersburg Ladies Trophi, который пройдет в северной столице России с 28 января по 3 февраля, объявил полный состав участниц. Его возглавила седьмая ракетка мира чешка Петра Квитова, также заявлены россиянки Дарпья Касаткина и Мария Шарапова.

Напомним, что Квитова выиграл соревнования в Санкт-Петербурге в предыдущий раз. Кроме нее в город на Неве готовы приехать голландка Кики Бертенс (№9 в рейтинге WTA), белоруска Арина Соболенко (№13), немка Юлия Гергес (№14), латвийка Елена Остапенко (№22), испанка Карла Суарес-Наварро (№23) и швейцарка Тимеа Бачински (№24).

Россиянки на домашнем состязании будут представлены Касаткиной (№10), Шараповой (№29), а также Анастасией Павлюченковой (№42). Кроме того Федерации теннис России предоставлено право выставить молодых теннисисток по персональным приглашениям, список которых будет объявлен позднее.