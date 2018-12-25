На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia!
На Алтае завершился четвертый тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, организованной генеральным партнером Зимней универсиады-2019 — компанией "Норникель".
На протяжении 2018 года активные пользователи социальных сетей со всего мира принимали участие в онлайн-конкурсе "Уголок Сибири в моем городе", по правилам которого нужно было найти общие черты между своим городом и Сибирью, и выложить на эту тему в Интернет фото или видео с хештегом #followupsiberia.
Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку всемирных студенческих игр. Его цель — открыть миру разные стороны современной Сибири.
Победители первых трех отборочных туров — авторы самых креативных постов — уже успели в 2018 году посетить Норильск и Дудинку, Красноярск и Читу, и составили собственное впечатление о Сибири.
Четвертый и последний отборочный тур прошел в декабре на Алтае. На знаменитый курорт Белокуриха отправились 7 фотографов и трэвел-блогеров из Мексики, Греции, Австралии, Великобритании, Германии и Бразилии.
"Прежде чем приехать на Алтай, я знал о Сибири очень мало. Я знал, что этот регион находится на севере России и то, что здесь очень холодно! Я представлял себе Сибирь просто как снежную равнину. Но когда моя знакомая блогер отправилась в Читу в рамках третьего тура проекта Follow Up Siberia!, то по ее фотографиям и видео я понял, что Сибирь интересна и с исторической, и с культурной точки зрения. Тогда я осознал, что тоже хочу побывать здесь", — признается мексиканский фотограф и трэвел-блогер Фрэнк Коронадо.
Участники оценили горнолыжные склоны Белокурихи, встретились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной Билецкой, попробовали местную еду и освоили национальные музыкальные инструменты. А кроме того, команду впечатлил сам Алтай: река Катунь и Голубые озера, храм Иоанна Богослова на острове-скале Патмос и выведенная из эксплуатации Чемальская ГЭС.
"Меня покорили местные люди. Бытует мнение, что русские всегда закрытые и очень серьезные. Особенно если сравнивать с нами, с бразильцами, с латиноамериканцами. Мы всегда смеемся, поем, танцуем. Но здесь, когда мы встретили сибиряков, то увидели, насколько они добрые и гостеприимные. Как они нас встретили, с какими эмоциями рассказывали и показывали свою Родину! Это нас тронуло, и на душе стало очень тепло", — добавляет Натали Дедук из Бразилии.
По итогам межкультурного общения участники поездок становятся Послами Сибири, рассказывающими об этом регионе всему миру. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 52 стран.
Увидеть результаты путешествия зарубежных гостей в Сибирь можно в официальных аккаунтах проекта Follow up Siberia! в социальных сетях. А лучшие из участников по итогам всех четырех туров приедут в Красноярск в марте 2019 года, на Зимнюю универсиаду.
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