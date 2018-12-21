Журналист из "Шпигеля" признался, что придумывал факты и подделывал интервью

В Германии набирает обороты скандал вокруг журналиста Клааса Релотиуса. На днях выяснилось, что сотрудник политического еженедельника "Шпигель" на протяжении нескольких лет выдумывал репортажи и подделывал интервью. Если ему не удавалось провести расследование или получить комментарий, он попросту выдумывал информацию, сообщает "Россия 24".

Подозрения возникли у коллеги журналиста после работы над совместной статьей, ими он поделился с руководством. Релотиус признал свою вину.

Журналист долгое время работал в издании в качестве фрилансера, но полтора года назад вошел в штат. С 2011 года он написал для "Шпигеля" около 60 статей, и по меньшей мере 14 из них являются сфабрикованными.