Вратарь сборной Хорватии может продолжить карьеру в "Астон Вилле"

Семикратный чемпион Англии "Астон Вилла" собирается приобрести вратаря сборной Хорватии и бельгийского "Гента" Ловре Калинича. Клуб, выступающий в Чемпионшипе, готов заплатить за 28 летнего футболиста 9 миллионов евро.

"Астон Вилла" хочет укрепить позицию вратаря. Игра норвежца Эрьяна Нюланда не устраивает руководство клуба, и во время зимнего трансферного окна клуб постарается приобрести Калинича. Сам футболист желает продолжить карьеру в Англии, однако клубам предстоит согласовать трансфер.

Ловре Калинич в настоящее время является основным вратарем сборной Хорватии. На чемпионате мира 2018, где хорваты заняли второе место, Калинич сыграл один матч.