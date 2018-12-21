Появилось видео с места смертельного столкновения поезда с автобусом в Сербии

Двое взрослых и один ребенок погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на юге Сербии, еще 22 человека были доставлены в больницу, сообщает издание Blic. Очевидцы сняли на видео последствия аварии у города Ниш.

Инцидент произошел около 07:30 утра в пятницу, 21 декабря. По предварительной версии, автобус выехал на необорудованный рампами переезд Доне-Меджурово прямо перед набравшим скорость составом. Удар был такой силы, что автобус разорвало пополам.

От полученных травм на месте скончались три пассажира, в том числе один ребенок, еще 22 человека были доставлены в больницу в Нише. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время им делают операции.

По неподтвержденным данным, среди пострадавших пассажиров автобуса большинство составляют дети, которые направлялись в школу.