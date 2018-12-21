Кубок IBU. Латыпов пятый в квалификации биатлонного суперспринта

В австрийском городке Обертиллиах начался очередной номер программы третьего этапа биатлонного Кубка IBU. В мужском суперспринте прошла квалификация, которую выиграл представитель Норвегии Сиверт-Гутторн Баккен. Лучший из россиян Эдуард Латыпов замкнул пятерку сильнейших.

За нашу команду в этом новом для биатлона виде состязаний в квалификации участвовали Юрий Шопин (стартовый номер №21), Алексей Слепов (№58), Латыпов (№64), Василий Томшин (№90), Сергей Корастылев (№101) и Петр Пащенко (№111).

К сожалению, стрельба на двух рубежах не удалась Слепову, Томшину и Пащенко, которые выбыли из борьбы за высокие места. В результате лучшим из наших был Латыпов, Корастылев занял 7-е место, а Шопин – 25-е. Второй финальный этап состязаний с участием гонщиков из Топ-30 пройдет несколькими часами позже.