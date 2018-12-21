Песков объяснил, почему проверяют BBC
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверки BBC со стороны Роскомнадзора можно считать ответной реакцией на действия британского медирегулятора в отношении RT. При этом он отметил, что к британской компании накопилось много вопросов в плане "тенденциозного освещения тех или иных событий", передает телеканал "Россия 24".
Ранее в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проверки британского канала BBC Роскомнадзором. Она отметила, что ей "искренне жаль" корреспондентов телекомпании, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Однако, по словам Захаровой, у России не было иного выбора, кроме зеркального ответа на действия Лондона в отношении российских СМИ.
Официальный представитель МИДа отметила, что британское правительство грубо вмешивается в деятельность российских СМИ, в частности ведет постоянную пропаганду против RT и пытается дискредитировать журналистов. Последней каплей стали претензии британского медиарегулятора Ofcom.
Редакцию RT обвинили в пристрастности при освящении дела Скрипалей — и теперь грозят штрафом или даже отзывом лицензии. В ответ Роскомнадзор решил проверить материалы BBC на соответствие российскому законодательству.
Песков также пообещал защиту российским СМИ, попавшим под санкции США. Соединенные Штаты на этой неделе ввели санкции против 11 физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы 2016 года, а также против четырех информационных ресурсов, передает ТАСС.
Между тем, в британской телерадиокорпорации ВВС заявляют, что соблюдает все правила и нормы российского законодательства, передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что в пятницу Роскомнадзор проинформировал о начале проверки телеканала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.
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