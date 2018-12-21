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21 декабря 201815:30

Судьба Яна Цапника. Моя жизнь изменилась после "Бригады"

"Если ты еще в меня не влюбилась, то влюбишься, когда увидишь меня на сцене", – заявил известный актер Ян Цапник девушке уже на второй день знакомства. И пригласил ее на свой спектакль. Сегодня за плечами 50-летнего артиста почти 200 ролей в кино, но всей стране он запомнился и полюбился после роли Артурчика в культовой "Бригаде". А после сериала "Колдовская любовь" в него влюбились миллионы женщин. Но сам Ян уже много лет женат на той самой девушке Гале, которая влюбилась в него, увидев на сцене. В прессе писали, что он уже много раз был женат, и что Галина – его третья супруга. Но то были лишь романы с актрисами, жениться на которых он никогда не собирался. Зато Галине он сделал предложение уже в первые часы знакомства. Почему из тысячи девушек он выбрал именно её?

Ян родился в семье народного артиста России Юрия Цапника и легкоатлетки Валентины Цапник. Учился по классу скрипки в музыкальной школе, занимался гандболом. После школы получил профессию повара-кондитера, но быстро понял, что это не то, чем он хотел бы заниматься. И тогда он поступил в Свердловский театральный институт.

Цапник дебютировал в кино уже на первом курсе института, исполнив одну из главных ролей в картине "Ищу друга жизни". А после второго курса он добровольно пошел служить в армию. И оказался он не где-нибудь, а в разведывательно-десантной роте – элитном подразделении ВДВ.

"После армии я проезжал через Ленинград. Пробегая по Моховой, я увидел ЛГИТМиК. Так в десантной форме и пошел переводиться", – рассказал актер. После окончания ЛГИТМиКа Цапник был принят в труппу прославленного БДТ, где он служил с 1992 по 2005 год.

Со своей женой Галиной актер встретился совершенно случайно. В БДТ проходил симпозиум гинекологов, и на банкете после спектакля Ян познакомился с двумя японками. Когда мероприятие закончилось, он отправился в ночной клуб, где и встретил свою будущую жену Галину. "Я подумал тогда, что она японка, и долго пытался говорить с ней на ломаном английском. А потом узнал, что у нее редкое японское имя – Галя", – вспоминает Цапник. В 1998 году они поженились, а в 2001 году у них родилась дочка Лиза.

В 90-е годы, чтобы заработать, Ян Цапник озвучивал мультфильмы и дублировал "фильмы для взрослых". Все изменилось, когда актера пригласили сняться в сериале "Бригада". Его стали узнавать на улицах, с ним здоровались "и братки, и милиционеры.

"Я прочитал сценарий и удивился, как плохо была прописана линия моего персонажа. Огромное спасибо режиссеру Алексею Сидорову, который разрешил мне немного доработать роль, чтобы мой персонаж получился живым", – рассказал Ян. Образ бизнесмена из 90-х актер продумал до мелочей: малиновый пиджак, цветной галстук, печатка на мизинце и кружка с надписью Big boss. В итоге после выхода фильма на экраны популярность его героя была не меньше, чем у главной четверки.

По признанию артиста, в его жизни было много сложных моментов, пережить которые ему помогла семья. В частности, у него были проблемы с алкоголем. "Как человек увлекающийся, я не мог просто сесть за стол и выпить 50 граммов. Было тяжело остановиться. Если бы не жена и дочь, меня, наверное, давно бы уже и не было. Семья помогает обрести цель", – откровенно признался актер.

Почему актер Владислав Стржельчик подарил ботинки молодому Яну Цапнику? Почему Цапник ушел из театра? И как актер напугал губернатора Санкт-Петербурга? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

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