В Петербурге скончалась автор пьесы "Фантазии Фарятьева" - актриса Алла Соколова

В Петербурге в возрасте 74 лет скончалась автор пьесы "Фантазии Фарятьева", актриса Алла Соколова, передает ТАСС. О смерти актрисы рассказал худрук Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Он отметил, что Алла Соколова в последние годы тяжело болела.

Пьесу "Фантазии Фарятьева" ставили крупнейшие театры страны, позже она была экранизирована, главные роли сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова.