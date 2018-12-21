Чемпионат мира по футболу посмотрело рекордное количество зрителей

Прошедший в России чемпионат мира по футболу собрал рекордную аудиторию. Матчи первенства мира посмотрели три с половиной миллиарда человек.

Пресс-служба ФИФА сообщила, что матчи чемпионата посмотрели 3,572 млрд человек. Сюда вошли люди, смотревшие матчи дома, за пределами дома и на мобильных платформах. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира 2014, собравшему аудиторию в 2,49 млрд человек.

Коммерческий директор ФИФА Филипп Де Флок подтверди, что чемпионат мира 2018 стал лучшим в истории. "Половина населения мира смотрела чемпионат мира по футболу. Это доказывает, что не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу", — приводит слова Де Флока РИА Новости.