Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Перенесшего трепанацию черепа жителя Челябинска после операции перевели в медико-санитарную часть в городе Усть-Катаве, где оставили лежать на разорванном матрасе на полу в окружении мусора. На бедственное положение мужчины внимание обратил один из местных жителей, он же снял чудовищные условия содержания на видео.

"Это Глухов Сергей, он поступил сюда с тяжелой травмой головы. Ему сделали операцию — трепанацию черепа. Потом его привезли из Челябинска, сейчас он лежит в городе Усть-Катаве. Вот в каком он состоянии находится в палате. Состояние сами видите какое. К нему никто не ходит из врачей, на обходы не заходят. Человек не лечится", — рассказал автор ролика, появившегося на YouTube 18 декабря.

На кадрах видно, что молодой человек помещен в палату, где нет ни кровати, ни раковины, а сам он лежит на разорванных в клочья матрасах на полу, в окружении мусора.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области корреспонденту 31tv.ru пояснили, что данное учреждение подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству, следовательно, у них нет полномочий комментировать ситуацию. В самой медико-санитарной части №162, где и были сделаны эти кадры, никто не подошел к телефону.

В то же время автор записи в комментарии к ролику написал, что кадры наделали много шума и "всё сразу нормализовалось".

Телеграм-канал Hue приводит комментарий некоей сотрудницы медсанчасти, которая утверждает, что ролик был снят в тот момент, когда буйному пациенту подыскивали одноместную палату, поскольку оставлять его рядом с другими больными было нельзя — у молодого человека начались приступы нервного возбуждения, он вырывал провода, разбил раковину и вёл себя агрессивно.