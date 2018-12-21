Китайцы успешно испытали свои С-400

Вооруженные силы Китая провели испытания недавно купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". В ходе тестов ракета ЗРК перехватила баллистическую цель, которая двигалась со скоростью 3 километра в секунду, на максимальной дальности 250 километров, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.

Напомним, первую партию ЗРК С-400 доставили Китаю в мае 2018 года. Правда, в пути возникли трудности: один из транспортных кораблей попал в шторм, получил повреждения и вернулся обратно в российский порт. Важно, что на сделке это почти никак не сказалось. Испорченное непогодой оборудование заменили и доставили заказчику с минимальным опозданием.

С-400 "Триумф" – российский ЗРК дальнего радиуса действия. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей на расстоянии до 250 километров. А с новым боеприпасом, который был испытан и принят на вооружение в 2018 году, радиус действия С-400 увеличивается до 400 километров. "Триумф" может перехватывать практически любые летательные аппараты: от небольших дронов до баллистических ракет.