"Полковник полиции" устроил пьяный дебош в Пулкове

Представившегося сотрудником полиции буйного мужчину задержали в петербургском аэропорту Пулково. Впрочем, он особо не сопротивлялся, но настойчиво требовал дать ему закурить. Пассажирка сняла дебошира на видео.

Инцидент произошел поздним вечером в четверг, 20 декабря. Мужчина, который, как можно судить по кадрам, был пьян, так и не смог добраться до трапа самолета — по пути его остановили сотрудники службы безопасности.

"Сигарету, быстро! Быстро мне сигарету!" — требовал он, притом что к тому моменту лежал на полу в окружении охранников.

Когда его подняли и повели в отделение, он вспомнил о том, что является полковником полиции, и начал сетовать на то, что его документы "не взяли". Когда наступила относительная трезвость, дебошир почувствовал боль в руке и был направлен в больницу.