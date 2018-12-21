Правительство Бельгии ушло в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и его правительство ушли в отставку, ее принял король Филипп.

В отставку премьер подал после распада правящей коалиции, передает ТАСС. Тем не менее, он будет заниматься текущими делами до выборов, которые запланированы на май 2019 года.

Король также попросил политических руководителей "дать приемлемый ответ" на экономические и международные вызовы.