Роскосмос показал, как и когда сгорит Земля

О судьбе Солнца и планет Солнечной системы телестудия Роскосмоса сняла видео, размещенный на YouTube. После выработки большей части водорода Солнце, по прогнозам ученых, вспыхнет с новой силой.

При этом яркость светила увеличится в тысячи раз. Солнечная радиация огромной красной звезды выжжет все на ближайших к звезде планетах, в том числе и на Земле. Правда, успокаивает ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ профессор Сергей Попов, с космической точки зрения у нас есть еще как минимум миллиард лет, пока Солнце еще не станет мощным источником излучения, и пока без антропогенного влияния на Земле не начнется необратимый парниковый эффект.

Специалисты Роскосмоса собираются заглянуть в прошлое и будущее при помощи новой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Он даст ответ на то, как будут развиваться события – ждет ли Вселенную Большой разрыв или Большое сжатие.