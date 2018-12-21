В центре Москвы ограбили машину экс-директора "Уральских пельменей" Нетиевского

В центре Москвы ограбили автомобиль бывшего участника шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского.

Шоумен обратился с заявлением в полицию и сообщил, что вечером 20 декабря неизвестные преступники разбили заднее стекло его автомобиля BMW Х-6. Инцидент произошел возле дома 16 в Милютинском переулке, сообщает ТАСС.

Из машины Нетиевского украли сумку с ноутбуком и документами. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.