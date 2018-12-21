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21 декабря 201814:55

Пять россиянок в финале женского суперспринта Кубка IBU

В австрийском Обертиллиахе продолжается третий этап Кубка IBU по биатлону. После мужского суперспринта прошла квалификация того же вида программы у женщин, в которой быстрее всех была Ингела Андерссон из Швеции. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мошкова, которая заняла 5-е место.

Сборная России в этом виде программы была представлена шестеркой биатлонисток: Наталья Гербулова (стартовый номер №2), Мошкова (№58), Виктория Сливко (№60), Ирина Казакевич (№64), Лейсан Бикташева (№74) и Лариса Куклина (№96).

Стрельба откровенно не задалась только у Бикташевой, которая с пятью промахами оказалась в конце списка участниц. Пятеро других наших "стреляющих лыжниц" прошли в Топ-30, которые и разыграют медали суперспринта. Мошкова – пятая, Казакевич – седьмая, Сливко – десятая, Гербулова – 15-я, Куклина – 28-я.

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