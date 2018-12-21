Долги по зарплате на хлебозаводе "Черкизово" погашены

Долги перед сотрудниками хлебозавода "Черкизово" полностью погашены. Выдача зарплат началась накануне после того, как в ситуацию вмешались городские власти. В ближайшее время предприятие должно возобновить работу, уже под управлением кондитерского комбината "Черемушки".

С коллективом завода перестали рассчитываться полгода назад. Люди, которые остались без средств к существованию, пошли на отчаянный шаг — устроили голодовку. Тогда директор подался в бега, но его поймали. Сейчас Ян Соловьев находится под подпиской о невыезде. Правительство города взяло ситуацию под контроль, так как холдинг, в который входит Черкизовский завод, выпускает 60 процентов всего московского хлеба.