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21 декабря 201816:15 Наталья Гончарова

Придуманные сенсации: журналист Spiegel несколько лет обманывал читателей

В Германии набирает обороты скандал вокруг журналиста Клааса Релотиуса. На днях выяснилось, что сотрудник политического еженедельника Spiegel на протяжении нескольких лет выдумывал репортажи и подделывал интервью. Если ему не удавалось провести расследование или получить комментарий, он попросту включал воображение.

Мечта любого журналиста, чтобы с твоей темы начался выпуск новостей. Это значит, что история "горячая" и по-настоящему актуальная. Мечта этого автора сбылась, но со знаком минус. Клаас Релотиус, который признавался журналистом года по версии CNN, в течение долгого времени водил за нос читателей. Наиболее часто его публикации появлялись в издании Spiegel. За свои работы он даже получал престижные премии.

Клаас Релотиус — штатный журналист издания Spiegel, аудитория которого составляет 5,5 миллиона человек. В редакции о нем отзывались исключительно положительно. Семь лет его материалы выигрывали премии, а журнал Forbes даже включил Релотиуса в список 30 самых перспективных авторов.

Скелеты в шкафу репортера обнаружили случайно. Стрингер Spiegel в США нашел неточности в материале топового автора про добровольцев Аризоны, которые патрулируют границу и ловят нелегальных мигрантов. При проверке все оказалось еще хуже: история под копирку взята из американского журнала, который специализируется на расследованиях.

И это был только первый тревожный звоночек. Известно еще как минимум о трех материалах, которые были сфабрикованы. В частности, это статья об американце, который якобы путешествовал, чтобы смотреть на смертные казни; материал "Дети львов" — о двух подростках, которых похитили террористы группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и статья "Номер 440" о заключенном в тюрьме Гуантанамо.

Звездный журналист после разоблачения признался в том, что часто заимствовал чужие материалы и додумывал биографии своих героев. А еще писал репортажи, смотря видео на YouTube. То есть ни о каком реальном присутствии на месте событий речи не шло. На главный вопрос "зачем", Клаас Релотиус рассказал своим коллегам из издания Spiegel, что во всем виноват страх неудачи. Он боялся, что может провалиться.

Однако двойные стандарты не мешали Релотиусу побороть страх перед возможным разоблачением. Сейчас его с позором уволили из Spiegel, в издании начали внутреннее расследование. Это самый крупный скандал в журнале за всю историю его существования. Причем, масштабы придуманных сенсаций могут быть еще больше.

Нельзя исключать вариант того, что в этой истории могут быть затронуты и другие медиа в Германии и других странах. За время работы в качестве независимого журналиста его работы публиковали в целом ряде авторитетных СМИ.

В зоне риска еще девять изданий. С ними Релотиус сотрудничал на договорной основе. В списке и такие гиганты как Welt, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times Deutschland. Медийное пространство Германии замерло в ожидании, кто следующей в этой увлекательной игре на сохранение репутации. Но факт указывает на главное: немецкая журналистика переживает глубокий кризис.

"Случившееся в Spiegel должно заставить задуматься о том, как переоценен сам жанр репортажа, что он сейчас переживает кризис", — считает экономический журналист Бернд Циземер.

Впрочем, есть и другой лагерь. В котором, узнав историю звездного репортера Spiegel, сказали только одно — не верю. И выдвинули другую версию развития событий о том, что грандиозный скандал подготовил и реализовал сам Релотиус, чтобы снискать мировую популярность. Ведь статус человека, который водил за нос всю Германию, хорошая возможность вновь откровенно рассказать об этом за хорошие деньги. Поймай меня, если сможешь — немецкая версия.

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