"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

В прямом эфире телеканалов "Е" и "Т24" прошел финал всероссийского конкурса "Ты — КиберкOMENтатор". Уже скоро можно будет увидеть запись этого шоу на сайте gmbox.ru.

Победителями конкурса "Ты — КиберкOMENтатор" стали Полина Илючек, Зигангараев Алексей, Москалев Александр и Горбунов Антон. Они получили сертификаты на 50 тысяч рублей и гарнитуру OMEN Mindframe. Полина также получила специальный приз "звезда экрана" за лучший медийный образ. Это крутой геймерский монитор HP Omen 25.

А еще 12 финалистов конкурса выиграли гарнитуры HP Omen 800, вот их имена: Лебедев Александр, Кутузов Михаил, Ермолов Никита, Давлицаров Никита, Огульков Руслан, Бадлян Симон, Лашевич Сергей, Шатарский Станислав, Тренин Максим, Куст Денис, Краев Геннадий, Крылов Александр.

Конкурс проводился игровым порталом gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, а также при поддержке телеканалов "Е" и "Т24". В этом конкурсе свое ораторское мастерство смогли проверить фанаты таких дисциплин как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA. Редакция портала поздравляет всех победителей!