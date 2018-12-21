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21 декабря 201816:11

Маргарита Симоньян: претензии к RT напоминают бредовый розыгрыш

"Претензии к RT находятся за гранью добра и зла, одновременно вызывая улыбку и ужас. К нам такие претензии, что мне даже поверить в них трудно. Если б я их не видела своими глазами, решила бы, что это какой-то розыгрыш или какой-то бред". Так прокомментировала в эфире программы "60 минут" главный редактор RT Маргарита Симоньян претензии британского медиарегулятора Ofcom к их деятельности.

"Сегодня стало совершенно очевидно, что Ofcom надо переименовать в Обком, потому что он занимается преследованием СМИ исключительно по политическим мотивам. Принципов защиты свободы слова, о которых нам лили в уши все 90-е, по факту на Западе не существует. Просто после дела Скрипалей Тереза Мэй публично и громко заявила, что теперь она погонит отсюда эту треклятую русскую пропаганду, имея в виду нас", — заявила Симоньян.

Тут же Ofcom инициативно, по собственным соображениям, открыл против RT дело, причем даже без жалобы зрителей. И эта проверка закончилась тем, что редакцию обвинили в том, что она недостаточно полно отражаем точку зрения цыганских погромщиков и дивизии СС.

 

Главред RT подробно рассказала о том, что инкриминируют каналу: "Например, мы делали сюжет про цыганские погромы на Украине. И по мнению британского регулятора, нарушили правила вещания в Великобритании, недостаточно полно отразив точку зрения погромщиков. Мы делали историю про львовский конкурс детских рисунков, посвященных дивизии СС "Галичина". В этом сюжете, по мнению британского регулятора, мы недостаточно отразили альтернативную точку зрения. То есть, судя по всему, точку зрения СС "Галичина".

В ответ на обвинения Симоньян напомнила своим коллегам о зверствах СС во время Второй мировой войны, отправив им историческую справку. Несмотря на это, все равно было вынесено решение о нарушении.

"Вы посмотрите все сюжеты и все передачи ВВС про все что угодно, имеющее отношение к России. Там сидят пять экспертов и все пять рассказывают от том, что Россия отравила Скрипалей. И расходятся только в степени ужасности той кары, которую надо к России применить. И это совершенно не волнует британского регулятора. И здесь нет никакого нарушения", — отметила главный редактор RT.

Кроме того, она рассказала, что к ним в руки попала любопытная переписка русской журналистки из BBC со своим французским коллегой. Журналистка поинтересовалась, "наваривается" ли русский бизнес на демонстрациях. По ее словам, редакция BBC "требует крови". В ответ ей сказали, что россиян на протестах не было.

"Русская редакция BBC ставит задачу найти "русский след", и все они хором бросаются искать этот след в независимости от того, есть он там или нет", — заключила Маргарита Симоньян.

Роскомнадзор начал проверку телеканала BBC World News и связанных с ним интернет-ресурсов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания. Редакцию обвинили в пристрастности при освещении дела Скрипалей, и теперь грозят штрафом или даже отзывом лицензии. В ответ Роскомнадзор решил проверить материалы BBC на соответствие российскому законодательству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверки BBC со стороны Роскомнадзора можно считать ответной реакцией на действия британского медирегулятора в отношении RT. При этом он отметил, что к британской компании накопилось много вопросов в плане "тенденциозного освещения тех или иных событий".

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