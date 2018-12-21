В 2019 году проезд в московском транспорте подорожает

Со 2 января 2019 года стоимость проезда в московском транспорте вырастет в среднем на 5 процентов.

Цена одной поездки по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей (сейчас 36 рублей). Стоимость билета "Единый" на 60 поездок увеличится до 1900 рублей (сейчас 1765 рублей), при этом срок его действия сократится до 45 дней с момента покупки. Проезд по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" составит 59 рублей (сейчас 56 рублей).

Цена "Единого" билета на 30 суток вырастет до 2170 рублей (сейчас 2075 рублей), а на 90 дней – до 5430 рублей (сейчас 5190 рублей).

"Единые" билеты на 20 и 40 поездок, а также на 7 суток решено вообще упразднить.

Исчезнет и билет ТАТ на 60 поездок — вместо него можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней, стоимость которого составит 1140 рублей.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, необходимость повышения цен вызвана инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти.