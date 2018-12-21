В Конго разбился самолет с российским экипажем

В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России ДРК Алексей Сентебов.

По его словам, на борту разбившейся машины находились 23 человека, в том числе экипаж из трех россиян.

Отмечается, что самолет, принадлежащий авиакомпании Goma Air выполнял полет из города Чикапу (центральная часть страны) — туда тем же бортом были доставлены материалы местного избиркома.

Катастрофа произошла на обратном пути — в 35 километрах рядом с аэропортом столицы Конго Киншасы. В результате падения, по предварительным данным, погибли пять пассажиров и один член экипажа. При этом связь с бортом была потеряна после того, как он вылетел в Киншасу.

Место крушения пока неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы.