Яковенко сменил Пристанскова на посту главы Росимущества

Экс-руководитель московского главного управления Следственного комитета России Вадим Яковенко сменил Дмитрия Пристанскова на посту главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Об этом свидетельствует распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева, размещенное на официальном сайте кабинета министров РФ.

Подчеркивается, что 42-летний Пристансков, который возглавлял Росимущество с апреля 2016 года в ранге заместителя министра экономического развития, сам попросил отправить его в отставку.

Росимущество распоряжается федеральным имуществом и отвечает за проведение единой политики в этой сфере.