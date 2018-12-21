Денис Глушаков не собирается покидать "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в программе "Прямой эфир" заявил, что остается спартаковцем и не собирается покидать клуб. Ране появлялась информация о возможном уходе полузащитника в грозненский "Ахмат".

"Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить.", — сказал Денис. Контракт Глушакова со "Спартаком" истекает в 2021 году. Футболист также сказал, что не всем понравилось то, что он продлил контракт с 22-кратными чемпионами страны." Есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт со "Спартаком". Я сделал это сам. Но есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моём контракте — они не заработали и держат обиду. Уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, и с женой. Это большая компания.

Денис уверен, что его жена Дарья стала игрушкой в руках своих недоброжелателей. "Против меня организована большая кампания. А Дарья в ней игрушка, которой управляют джойстиком. Ей запудрили мозг и настроили, поэтому она ведет себя таким образом. Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это Интернет – и детям потом с этим жить. Вот о чем я переживаю прежде всего. Может ли девушка продумать все так глобально, на столько ходов вперед? Выкладывать компроматы на меня перед какими-то матчами… Постоянно идут какие-то вбросы. Это нереально. Самое главное, что в команде все это понимают, они в шоке — против кого у меня идет война".

Капитан москвичей заявил, что игроки "Спартака" поддерживают его в трудную минуту. "Команда знает всю правду. И за это я благодарен нашему тренеру, команде, клубу. Они все меня поддерживают в трудную минуту. Тяжело играть с таким грузом, когда тебя вроде и на стадионе прессуют, и дома прессуют. Со всех сторон на тебя гадости льют. Очень тяжело играть".".

Глушаков рассказал о своих отношениях с болельщиками "Спартака". " Я не думаю, что наши болельщики, настоящие, кричат оскорбления в мой адрес. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают. Потому что это провокация!