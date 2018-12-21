Стрельба в ресторане в центре Вены: один человек погиб, двое ранены

В ресторане в центре Вены неизвестный преступник открыл стрельбу.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени в ресторане Figlmüller. По данным местных СМИ, один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии "Кобра". Ведется поиск преступника.