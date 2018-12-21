В ходе столкновений в Барселоне пострадали 15 человек

Не менее семи человек задержали в ходе столкновений между протестующими и полицией в Барселоне, где в пятницу проходит заседание совета министров Испании. Медицинская помощь потребовалась четверым стражам порядка и 11 участникам стихийной акции, сообщает El Periodico. Очевидцы сняли на видео многочисленные стычки на улицах столицы Каталонии.

Segona càrrega de @mossos en menys de 5 minuts a l’avinguda Paral.lel pic.twitter.com/OoRYcqRDvV — Júlia Regué (@julia_regue) December 21, 2018

На улицы молодых людей вывело решение премьер-министра Педро Санчеса провести еженедельное совещание с министрами в Каталонии — региона, с которым у Мадрида практически не осталось политических связей после прошедшего в октябре 2017 года референдума о провозглашении независимости и выходе из состава королевства. Члены комитетов в защиту республики с самого утра взялись возводить баррикады на улицах, а к обеду попытались прорваться ко дворцу Льотха-де-Мар.

В ход пошли камни, петарды, дымовые шашки и шарики краска, полицейские в ответ применили дубинки. На кадрах видно, что радикалам в некоторых местах удалось прорвать оцепление, но они тут же были схвачены.

Els @mossos carreguen a Paral.lel. Un manifestant llança una tanca al cordó policial pic.twitter.com/FvHJ0hlSBq — Júlia Regué (@julia_regue) December 21, 2018

По последним данным, семь манифестантов были задержаны, у одного из них изъяли компоненты для изготовления коктейлей Молотова. Различные травмы получили 15 человек, в том числе четверо полицейских.