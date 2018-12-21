Браудер заочно арестован в России

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия решил заочно арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.

Как передает "Интерфакс", судья Алексей Криворучко приговорил Браудера к двум месяцам ареста, начиная с того момент, когда подсудимый будет арестован на территории России или будет экстрадирован в РФ.

19 ноября 2018 года сотрудники Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что против Браудера возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, готовится его объявление в международный розыск по линии Интерпола, а имущество коммерсанта арестуют для последующей конфискации.