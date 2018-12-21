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Раскол в православном мире 1 час назад
Раскольник Епифаний обсуждает дела божьи с чиновниками и послами
Глава объединенной раскольнической церкви на Украине Епифаний встретился с американским послом. Это фактически первая официальная встреча названного митрополита. Епифаний горячо благодарил посла Мари Йованович за поддержку, которую США оказали в вопросе получения Киевом автокефалии. В то же время каноническую Украинскую православную церковь пытаются лишить названия. Законопроект, одобренный Верховной радой, уже направлен на подпись президенту.
За шесть дней в статусе официального митрополита Киевского и всея Украины Епифаний успел сделать немного. Заявил о возможности открытого диалога с Россией, провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и выразил благодарность за поддержку во время официальной встречи послу Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Набор заявлений и встреч, свойственный набирающему очки украинскому политику или дипломату, но никак не священнослужителю. Они ведь даже разных конфессий, так при чем тут Штаты?
"Это, конечно, прежде всего инструмент политического влияния. Здесь явно видны уши Госдепа. Дело в том, что еще в 2016 году, когда проходил так называемый Критский собор, американцы были настолько заинтересованы в этом соборе, что пригнали целый авианосец "Гарри Трумэн", с которого высадились бойцы спецназа и охраняли этот собор. О чем шла речь на этом соборе? Шла речь о том, что Варфоломей, который является просто официальным получателем гранта Государственного департамента США, чтобы он стал своего рода православным папой", — говорит политолог, религиовед Игорь Друзь.
Пока новый "папа украинский" планирует плотный график встреч с ключевыми фигурами западного мира, депутаты Рады мир православный буквально переворачивают с ног на голову. Лишив каноническую Украинскую православную церковь ее названия, депутаты даже подрались, однако на результатах кощунственного решения это не отразилось. Несмотря на то, что официально Украина государство светское, новая церковь уже играет немалую роль в этой политической игре.
"Это все беззаконие, — уверен пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов. — Юридическое управление Верховной рады разгромило все эти законопроекты, потому что они не соответствуют ни Конституции, ни законам. Но охота пуще неволи, тем более политическая охота. Взять и переименовать церковь? Как ее вообще можно переименовать? Она ведь даже статуса юридического лица не имеет. Главное, чтобы была картинка: ура-ура, президент ездит там по детским садикам рассказывает, что теперь, слава Богу, мы будем молиться не Кириллу, а своей земле родной".
Это как в сказке "не хочу я быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою". Теперь новая украинская церковь тешит гордыню возвращением в Киев посоха Святителя Петра. Правда, до оригинала руки дотянутся не могут: реликвия священна, хранится в России и используется только для интронизации. Раскольники пытались заказать копию у московских ювелиров, но и тут не повезло. Отказали.
"В 1308 году этот посох был вручен митрополиту Петру как митрополиту Киевской митрополии, которая была тогда матерью городов русских, и Киевская митрополия была основной, — пояснил религиовед Юрий Табак. — Все дело в том, что достаточно быстро митрополит Петр переместился в Москву и стал митрополитом на московской кафедре. И с тех пор посох передавался главами церквей московской церкви".
К слову, в Киев прибыл и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, может, и с ним раскольник встретится, чтобы обсудить дела божьи.
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