В Вене задержали устроившего стрельбу мужчину

Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов в центре Вены. При этом стражи порядка продолжают поиск его возможных сообщников, так как не исключается, что стрелков было несколько, сообщает телеканал OE24.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени в ресторане Figlmuller. По данным СМИ, преступников было двое — они разговаривали на хорватском языке и сделали 8-10 выстрелов, целясь в головы окружающих. В результате один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Мотивы нападавших пока неизвестны, передает "Интерфакс".