В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Автор документа — депутат Виталий Куприй.

В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией. В электронной базе украинского парламента документ пока отсутствует.

Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов, напоминает ТАСС.

Накануне Порошенко заявил, что перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. По словам украинского президента, с помощью авиации в том числе отправляют подразделения 95-й бригады ВСУ "для защиты наиболее опасного направления". Другой вопрос, кто именно его делает опасным. Ведь Москва даже и не думает наращивать свое военное присутствие в Азове, а украинские власти с введением военного положения в стране только и делают, что сообщают о полномасштабной мобилизации.

Начинания украинских властей не критикуют, а даже поддерживают европейские коллеги. Как сообщает "Россия 24", сегодня на Украину с визитом прибыл глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Он заявил, что Лондон планирует перебросить несколько кораблей Королевского флота в Черное море "для поддержки Киева". Более того, он добавил, что акватория "не принадлежит России".