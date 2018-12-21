Тема:
Ситуация на Украине 32 минуты назад
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Автор документа — депутат Виталий Куприй.
В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией. В электронной базе украинского парламента документ пока отсутствует.
Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов, напоминает ТАСС.
Накануне Порошенко заявил, что перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. По словам украинского президента, с помощью авиации в том числе отправляют подразделения 95-й бригады ВСУ "для защиты наиболее опасного направления". Другой вопрос, кто именно его делает опасным. Ведь Москва даже и не думает наращивать свое военное присутствие в Азове, а украинские власти с введением военного положения в стране только и делают, что сообщают о полномасштабной мобилизации.
Начинания украинских властей не критикуют, а даже поддерживают европейские коллеги. Как сообщает "Россия 24", сегодня на Украину с визитом прибыл глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Он заявил, что Лондон планирует перебросить несколько кораблей Королевского флота в Черное море "для поддержки Киева". Более того, он добавил, что акватория "не принадлежит России".
Ранее по теме
-
МИД РФ: россиянин на Украине скончался от побоев1 час назад
-
Песков о вмешательстве США в мировую политику, церковном расколе и ДРСМД17 часов назад
-
Результаты опросов на Украине отдают победу на выборах Юлии Тимошенко23 часа назад
-
В Киеве осудили второго участника дешевого спектакля об "убийстве Бабченко"1 сутки назад
-
Не обменяли и убили: на Украине скончался российский доброволец1 сутки назад
-
Во Львове до смерти замучили россиянина, сражавшегося на стороне ЛНР2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Роскомнадзор начал проверку BBC
- Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинения
- Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне
- Президент "Норникеля" встретился с корпоративными волонтерами
- В Конго разбился самолет с российским экипажем
- Большая пресс-конференция Владимира Путина
Самое читаемое
-
Анестезиолог-реаниматолог насиловал пациенток
- 70-летняя учительница взяла класс в заложники. Видео
- Драка из-за очереди в подмосковном супермаркете закончилась смертью
- Акушерка, оставившая умирать новорожденного, осуждена
- Неправильная икра: как не закончить праздник в больнице
Вести.Экономика
-
Пике рубля: доллар по 69 руб., евро рвется к 80 руб. Что дальше?
- Рынок акций США: возвращение призрака, в которого никто не верил
- Президент РФ разъяснил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции
- Топ-10 провалов Apple в 2018 году
- Как Мнучин пытался спасти рынки и почему попытка оказалась провальной?
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque
- Названы самые ликвидные машины с пробегом в России
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Почти четыре часа. Все детали Большой пресс-конференции
- Путин: российские спецслужбы - опора государства
- В Раде переименовали УПЦ, дрались и изгоняли бесов
Вести-Москва
-
Идею Центральных диаметров начинают воплощать в жизнь
- Долги по зарплате на хлебозаводе "Черкизово" погашены
- В Москве открылись елочные базары
- В Исторической библиотеке нашли неопубликованное письмо Тургенева
- Ледовое шоу, забег Дедов Морозов и необычные елочные игрушки: отправляемся за новогодним настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний