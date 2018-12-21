Шведский дипломат объявлен персоной нон-грата в России

В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в министерстве иностранных дел королевства, выразив сожаление о принятом решении.

По данным Radio Sweden персоной нон-грата Москва объявила атташе посольства Швеции по делам культуры – в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам.