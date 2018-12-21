Два бывших футболиста "Рязани" избили и ограбили женщину

Два бывших футболиста клуба второго дивизиона "Рязань" были задержаны по подозрению в нападении на предпринимательницу. Женщина подверглась избиению, а также лишилась мобильного телефона.

Как сообщает Чемпионат.com задержанными оказались 21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артем Надеев. Митин в нынешнем сезоне выступал за "Рязань", а Надеев был игроком молодежного состава. Один из задержанных помещен в СИЗО, а второй отпущен под подписку о невыезде.

Генеральный директор ФК "Рязань" Валерий Бращин сообщил, что оба молодых человека не имеют отношения к клубу. Надеев не был зачислен в основной состав, а контракт с Митиным был расторгнут незадолго до инцидента.